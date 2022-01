Elden Ring heeft inmiddels de gouden status bereikt en dat betekent dat er nagenoeg niks meer in de weg staat om de release op 25 februari te halen. FromSoftware zegt wel aan een day one patch te werken om de laatste puntjes op de i te zetten.

Tijdens de Tapei Game Show 2022 is men in gesprek gegaan met producent Yasuhiro Kitao om meer te vertellen over de uitdagende RPG. Dat resulteerde in de onderstaande showcase van ruim drie kwartier, waar Kitao een aantal veelgestelde vragen beantwoord en we ondertussen natuurlijk meer van de game te zien krijgen.

Zoals gezegd lanceert Elden Ring op 25 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wil je meer weten over de game? Lees dan vooral onze preview nog eens terug.