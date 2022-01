Na ruim twee jaar pauze zullen WWE fanaten in maart eindelijk weer een game voorgeschoteld krijgen die er vooralsnog prima uitziet. WWE 2K22 moet de grote comeback worden van deze serie en wij hebben er eerlijk gezegd wel zin in. Wat natuurlijk ook handig is om te weten, is of we nog het een en ander moeten verwijderen van onze consoles alvorens wij deze game kunnen downloaden.

Volgens PlayStation Game Size zal WWE 2K22 47,2GB in beslag nemen op de SSD van de PlayStation 5. Dit zal voor andere consoles hoogstwaarschijnlijk niet veel anders zijn. Daarmee neemt de game dus een vrij gebruikelijke portie ruimte in op jouw console.

Op 11 maart aanstaande kunnen we aan de gang met WWE 2K22, waarbij de pre-load op 9 maart beschikbaar zal zijn. Als je de Deluxe Edition hebt besteld, zal dit in beide gevallen drie dagen eerder zijn. Wat meer weten over de game? Klik dan hier en hier.