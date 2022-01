2K Games heeft heel wat goed te maken met fans van de WWE-games. WWE 2K20 was een absolute ramp en ook het ‘zoethoudertje’ WWE Battlegrounds wist weinig indruk te maken. De diverse edities van WWE 2K22 hebben wij eerder al uitgelicht inclusief wat screenshots, maar nu is daar ook een hele toffe trailer bijgekomen.

We nemen een kijkje in de studio van de WWE 2K games, waar diverse van de bekende supersterren aanwezig zijn voor hun motion capturing sessies, maar daarbij krijgen we ook wat bewegende gameplay te zien. Naar onze mening is dit een gigantische stap vooruit ten opzichte van het voorgaande deel.

Wij kijken in ieder geval reikhalzend uit naar 11 maart, wanneer wij ook weer de ring in kunnen stappen.