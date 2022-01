Ontwikkelaar Boss Team Games en uitgever Saber Interactive zijn al geruime tijd bezig met Evil Dead: The Game. Die titel stond aanvankelijk gepland voor een release in februari, maar dat zal niet langer doorgaan.

Via Twitter laat men weten dat ze de game hebben uitgesteld naar 13 mei later dit jaar. De primaire reden voor het uitstel zit hem in het gegeven dat de ontwikkelaar de boel graag wil polijsten en door extra tijd te nemen zal de kwaliteit toenemen.

Verder laten ze weten dat we in februari een nieuwe trailer mogen verwachten. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Hey Evil Dead fans!

When we set out to create a brand new game worthy of the Evil Dead franchise, we knew it had to be groovy as hell. In order to deliver the best possible experience, Evil Dead: The Game is now coming on May 13, 2022. pic.twitter.com/BfuaOdcFVT

— EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) January 28, 2022