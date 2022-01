De zesde uitbreiding van Destiny 2, The Witch Queen, wordt volgende maand uitgebracht. Sinds de release steeds dichterbij komt, komen we ook steeds meer te weten over wat we kunnen verwachten van de uitbreiding. Een nieuwe Raid, veranderingen aan artifacts en nog veel meer staan te wachten in The Witch Queen.

In Destiny 2: The Witch Queen zullen drie wapens toegevoegd worden. Een gloednieuwe, waar we de naam of het type nog niet van weten, en twee terugkerende Legendary snipers, die al een aantal in-game seizoenen niet te krijgen zijn geweest: Neuroma en Duty Bound. Je zult Duty Bound en Neuroma kunnen verkrijgen door het completeren van de wekelijkse Nightfall Challenges.

Destiny 2: The Witch Queen wordt op 22 februari 2022 uitgebracht en zal beschikbaar zijn op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De Raid volgt snel na de release, namelijk op 5 maart. Je zult dus ongeveer twee weken de tijd hebben om je voor te bereiden om de Raid gelijk op dag één te proberen.