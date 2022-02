De release van Horizon: Forbidden West is met nog iets meer dan twee weken te gaan nu heel erg dichtbij. We krijgen de laatste tijd ook steeds meer van de game te zien en Guerrilla Games doet daar vandaag weer een schepje bovenop.

Zo is er een nieuwe trailer verschenen die in iets meer dan 2 minuten een beter licht werpt op de uitdagingen die je in de wijde wereld van de game te wachten staan. Horizon: Forbidden West is allesbehalve een kleine titel en de trailer hieronder dient slechts als een sneak peak.

Naast bewegende beelden hebben we ook wat screenshots, zie hierboven en -onder. De game ligt vanaf 18 februari in de winkels voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.