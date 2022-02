Nadat we eerder al aan de slag konden met Vaas Montenegro en Pagan Min via uitbreidingen voor Far Cry 6, is het binnenkort de beurt aan Joseph Seed. Deze sekteleider kennen we natuurlijk als de grote vijand waar we het in Far Cry 5 tegen moesten opnemen.

De derde en tevens laatste uitbreiding voor Far Cry 6 is nu door Ubisoft van een releasedatum voorzien en die is erg dichtbij, zo verschijnt ‘Joseph: Collapse’ op 8 februari aanstaande. Volgende week dinsdag dus al.