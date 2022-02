Rainbow Six Siege stamt alweer uit het jaar 2015, wat 7 jaar geleden is. Maar dat wil niet zeggen dat uitgever Ubisoft de game vergeten is. Integendeel: binnenkort gaat er een nieuw seizoen van start met alle nieuwigheden van dien.

De gepaste benaming voor het zevende jaar van Rainbow Six Siege is dan ook Year 7 en de roadmap voor wat we mogen verwachten tijdens deze periode, zal binnenkort onthuld worden. Ubisoft maakte de belofte om snel een gedeelte van de aankomende content alvast te onthullen. Waar het precies om zal gaan is nog even gissen, maar de verwachting is zoals altijd weer nieuwe maps, Operators en modi.

De preview mogen we verwachten op 19 februari, met de daaropvolgende onthulling een dag later. Schaf je de Battle Pass nu al aan, dan unlock je bij de start van het nieuwe seizoen direct 20 Tiers in plaats van 12 en ontgrendel je alle beloningen sneller tijdens het Double Battle Points event op 5 en 6 februari.