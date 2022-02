Horizon: Forbidden West komt zowel naar de PlayStation 4 als PlayStation 5 en hoewel aanvankelijk aangekondigd werd dat upgraden van de PS4 naar de PS5 een tientje zou kosten, kwam dat Sony op veel kritiek te staan. Naar aanleiding hiervan heeft Sony de upgrademogelijkheid herzien en gratis beschikbaar gesteld voor deze game.

Alle andere toekomstige games die op beide platformen uitkomen, zullen niet kosteloos te upgraden zijn. In het geval van Horizon: Forbidden West is het echter even opletten. Als je de game op de PlayStation 5 tracht aan te schaffen, dan kan je enkel de PS5-versie kopen en die kost € 79,99. De PS4-versie is niet te koop via de PlayStation 5.

Maar als je de PlayStation Store via de browser op je pc, laptop of tablet bezoekt, dan staat de PS4-versie er wel bij. Die versie kost € 69,99, wat dus een tientje minder is dan de prijs van de PS5-versie. Het maakt echter niet uit welke versie je koopt, want de PS4-versie kun je kosteloos upgraden naar de PS5-versie.

Dus als je interesse in de game hebt en een tientje wilt besparen, dan is het advies om je aankoop via de browser te doen. Alle beetjes helpen immers. Voor een aanschaf kan je hier in de PlayStation Store terecht en als je nieuw tegoed nodig hebt, zit je hier aan het juiste adres.