Red Dead Redemption 2 is bijna 43 miljoen keer over de toonbank gegaan, zo liet Take-Two Interactive weten in de meest recente earnings call met investeerders. Daarmee is het de één na best verkochte game in de Verenigde Staten in de afgelopen drie jaar, gebaseerd op de laatste statistieken van de NPD Group.

Alhoewel het een zeer mooie mijlpaal is voor Red Dead Redemption 2, en de franchise nu in totaal meer dan 65 miljoen keer verkocht is, is het nog lang niet zo succesvol als GTA V. Grand Theft Auto V is immers al meer dan 160 miljoen keer verkocht sinds de lancering in 2013. Desalniettemin is Red Dead Redemption 2 nog steeds een reus naast een gigant, en is het een zeer indrukwekkende prestatie.

Recent werd Grand Theft Auto VI officieel aangekondigd door Rockstar, dit betekent echter niet per se dat dit de eerstvolgende game uit hun studio zal zijn. Zo gaat er ook het gerucht dat er een remaster van Red Dead Redemption onderweg is. Welke game hoop jij dat één van de Rockstar studio’s binnenkort zal uitbrengen? Bully, een nieuwe Red Dead, GTA VI of misschien wel iets heel anders?