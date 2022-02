Sony heeft weer een nieuwe deal van de week online gezet in de PlayStation Store en het betreft ditmaal een shooter. Battlefield 2042 is namelijk nu tegen een korting van 40% aan te schaffen en dat scheelt natuurlijk best wel.

De shooter verscheen eind vorig jaar en Johnny was best wel tevreden over het eindresultaat. Feit blijft echter wel dat de game nog verre van echt af is en wat niet helpt is dat de nodige updates en verbeteringen telkens worden uitgesteld.

Desalniettemin is de shooter in de kern de moeite waard en als je deze nog niet aangeschaft hebt, dan kun je nu mooi van de deal gebruikmaken.

Om je PlayStation Store tegoed aan te vullen, kun je hier nieuw tegoed kopen.