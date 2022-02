De game Atomic Heart werd geruime tijd geleden aangekondigd. Sindsdien ging de ontwikkeling onvermoeid door, maar hoorden we er niet zoveel meer over. Tot aan vorig jaar, toen er zelfs plots een demo voor pc verscheen.

Daarna kregen we steeds meer informatie en nieuwe beelden te zien, maar uitgever en ontwikkelaar Mundfish was vooralsnog stil over de releasedatum. Gelukkig hebben we ondertussen wat meer zekerheid gekregen! De game zal eind dit jaar uitkomen, dat blijkt na het zien van de onderstaande trailer.

Tegen het einde van de trailer zien we dat de game zou moeten uitkomen in ‘#######ber 2022’, wat dus neerkomt op één van de laatste vier maanden van het jaar. Maar welke? De game zal uitkomen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.