Call of Duty: Warzone heeft al dikwijls bekende figuren uit de popcultuur aan de game toegevoegd om zo ook fans van andere franchises aan te trekken. Denk aan John McClane uit de Die Hard films, John Rambo uit de gelijknamige actiereeks of – recent nog – Ghostface uit Scream. Leuk toch? Zeker, al betwijfelen we of veel mensen op de volgende toevoeging zitten te wachten…

Volgens industry insider Tom Henderson – een man die in het verleden reeds betrouwbaar uit de hoek kwam – kunnen Warzone spelers binnenkort aan de slag met niemand minder dan Snoop Dogg. Concreet bewijs of een releasedatum heeft Henderson vooralsnog niet, maar het zou ons niet verbazen als hij gelijk blijkt te hebben. Of je er enthousiast van moet worden, laten we aan jullie over.