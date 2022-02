Nintendo kondigde vorige week tijdens Nintendo Direct aan dat er maar liefst 48 nieuwe banen naar Mario Kart 8 Deluxe zullen komen tussen nu en eind 2023. Deze uitbreiding zal in een zestal pakketten van vier banen komen en dit via de zo geheten Booster Course Pass.

Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket gebruikers krijgen echter gratis toegang tot de nieuwe content, daar waar de Booster Course Pass los rond de € 25,- zal kosten. Het eerste pakket zal op 18 maart verschijnen en het blijkt dat je de content niet hoeft aan te schaffen voor online races.

Nintendo stelt namelijk dat de nieuwe banen die vanaf 18 maart toegevoegd worden online samen te spelen zijn als tenminste één persoon de Booster Course Pass bezit. Vanaf 22 maart zullen de nieuwe banen van het eerste pakket ook in de online rotatie opgenomen worden en daarmee voor iedereen toegankelijk zijn.

“Courses from wave 1 of the Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass can be played from March 18th locally or online in Friends and Rivals races, even if only one player owns the Booster Course Pass or has access to it as part of a Nintendo Switch Online + Expansion Pack membership. From March 22nd, courses from wave 1 will also appear in the Random selection when playing Global or Regional races with anyone online.”