De volgende grote uitbreiding voor Destiny 2, genaamd ‘The Witch Queen’ verschijnt binnen een paar dagen en jullie weten wat dat betekent… Juist ja: een epische launch trailer om de nieuwe content wat in de verf te zetten.

De trailer zelf is een mix tussen cinematische beelden en wat gameplay, overgoten met een knallende soundtrack. Intussen hebben we al heel wat info over deze uitbreiding gekregen: zo werd ons onlangs de Glaive voorgesteld, een nieuw wapen dat zowel offensief als defensief ingezet kan worden. We konden ook al een uitgebreide blik op de game werpen, dus lees hier onze preview voor meer info.

Destiny 2: The Witch Queen verschijnt op 22 februari.