Een tijdje geleden werd het volgende hoofdstuk in de saga van Eivor aangekondigd: Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök. Deze uitbreiding verschijnt binnenkort en zal heel wat nieuwe content aan de game toevoegen. Alhoewel de mythische wereld van Svartalfheim erg uitgebreid zal zijn, is de bestandsgrootte van deze uitbreiding dat echter niet.

PlayStation Game Size kondigde namelijk aan op Twitter dat de PS5-versie van de uitbreiding slechts 15GB groot zal zijn.

Wat dit betekent voor de Xbox versie, kunnen we nu niet met zekerheid zeggen, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit een soortgelijk getal zijn.

Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn Of Ragnarök verschijnt op 10 maart, lees meer in onze preview.