WWE 2K22 komt over enkele weken uit en dan kun je natuurlijk weer aan de slag met een breed aanbod aan worstelaars. In twee nieuwe trailers worden enkele sterren aan je voorgesteld. De eerste trailer hieronder draait om de vrouwelijke worstelaars en de tweede trailer licht diverse SmackDown sterren uit. Ook worden de ratings van de worstelaars in de trailer getoond.

De afgelopen weken kregen we al meer beelden te zien van WWE 2K22. Zo toonde ontwikkelaar Visual Concepts uitgebreide gameplaybeelden en enkele dagen geleden werd er een trailer uitgebracht die de MyGM modus in de schijnwerpers zette.

WWE 2K22 komt op 11 maart uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wil je meer weten? Lees dan hier onze preview, want wij konden onlangs al even met de game aan de slag.