Horizon: Forbidden West ligt nu bijna een week in de winkelrekken en hoewel de ontvangst positief is, zijn er nog wel een aantal schoonheidsfoutjes te bespeuren en dan met name op grafisch gebied. Shimmer, pop-in en de HDR-implementatie wil nog wel eens verspringen van te dim naar te helder.

Niet getreurd, want Guerrilla Games is op de hoogte van deze problemen en ze zijn hard aan het werk om zoveel mogelijk issues op te lossen, aldus een woordvoerder van de Nederlandse studio op Reddit. Men hoopt snel met een patch op de proppen te komen, ondertussen adviseren ze om zoveel mogelijk issues te melden via hun Support formulier. Afbeeldingen en of video’s zijn met name behulpzaam.

‘Hey everyone,

Thank you for sharing your various visual issues with us via our Support Form. The team are working vigilantly to resolve these issues with high priority and are aiming to get an update out as soon as possible.

Please continue to use the Support Form and share videos (recordings of your TV/monitor are useful) and provide us with as much information as possible.

We understand your frustrations and appreciate your patience. We are doing our best to quickly get you back out into the wilds so you can explore all the secrets of the Forbidden West.’