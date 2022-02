Sifu, de beat ‘em up afkomstig van de Franse ontwikkelaar Sloclap, is een groot succes. Het spel wist meer dan 500.000 kopieën te verkopen in drie dagen en werd ontvangen met lyrische reviews. Ook wij waren onder de indruk van Sifu, zoals je eerder kon lezen in onze Sifu review. Reden genoeg voor Sloclap om het spel ook in de toekomst nog te voorzien van nieuwe content.

De eerste grote update voor Sifu staat gepland voor begin mei en zal onder andere de eerder aangekondigde toegankelijkheid- en moeilijkheidsgraad-opties bevatten. Dit is echter niet het enige dat we kunnen verwachten, zo zullen eigenaars van de Deluxe Editie ook een kostuum ontvangen.

Mensen die niet voor de Deluxe Editie gekozen hebben hoeven zich geen zorgen te maken, zo verzekerde Sloclap. Ook zij zullen namelijk met toekomstige updates nieuwe kostuums ontvangen. Daarnaast is de ontwikkelaar op zoek naar de ideeën van fans voor toekomstige aanvullingen voor de game.

Sifu is nu beschikbaar op de PS4, PS5 en pc.