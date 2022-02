Ray tracing is een indrukwekkende techniek, die de belichting van games heel wat kracht bijzet. Tot dusver is het echter vooral een kwestie van kiezen tussen graphics en performance; looks en karakter, om het met een personificatie uit te drukken. Een krachtige visuele prestatie blijkt moeilijk te combineren met een hoog aantal frames per seconde.

Mark Cerny, de ingenieur achter de laatste twee PlayStation consoles, heeft vorige week een patent laten opmaken voor een nieuwe methode om de performance van PS5-games met ray tracing te verbeteren. Zo zou je dus in theorie een perfecte match krijgen tussen het visuele aspect en de bijbehorende gameplay. Ons hoor je hier alvast niet klagen.