Gamers die liefhebber zijn van coöp-games kunnen sinds gisteren aan de slag met Babylon’s Fall. Zoals dat tegenwoordig hoort, wordt de lancering van deze titel gevierd door middel van een trailer. Deze check je onder dit bericht.

Babylon’s Fall is dan gemaakt voor ‘coöp play’, je kunt het spel ook in je eentje spelen. Weet je niet of de game iets voor jou is, dan kan je een demo checken om je hierbij te helpen. Ga je de actie-RPG kopen, dan kan je meteen genieten van het eerste seizoen.