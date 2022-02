We worden met allerlei grote releases om de oren geslagen, waaronder het langverwachte Elden Ring die vandaag zijn officiële release viert. Je zou bijna vergeten dat er nog meer releases om de hoek loeren.

Eén van die releases is Babylon’s Fall, die gepland staat voor een release op 3 maart. Om alvast in de stemming te komen, geeft Square Enix vandaag een demo vrij die zowel voor de PS4 als PS5 geschikt is. Alle progressie die je in de demo boekt wordt opgeslagen en meegenomen naar de volledige game.

In de onderstaande trailer zie je de highlights van de combat, die zeer vloeiend oogt. Daarnaast krijg je ook te zien met welke wapens je de strijd aan kunt gaan.