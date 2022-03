Ontwikkelaar IO Interactive heeft eindelijk de content die ons in maart te wachten staat voor Hitman III uit de doeken gedaan. Het startsein wordt vandaag gegeven en de laatste nieuwe content van de maand wordt op de 24ste verwacht.

Er worden een aantal veranderingen doorgevoerd, waaronder aan de ‘Arcade Contracts’, maar ook aan ‘The Collector Elusive Contract’. De Elusive Contract Arcade biedt ons drie contracten verspreid over elke game in de Hitman World of Assassination Trilogy: Nebulae, Genera en The Vitae. Voltooi je ze alle drie, dan ontvang je de Sieger AR552 tactical assault rifle.

Daarnaast worden de onderstaande veranderingen doorgevoerd:

We will reintroduce the mission briefing for each individual mission within an Arcade Contract.

There will be one single complication that is persistent throughout each Arcade Contract.

We’ve removed the following complications from The Deceits: “Hide All Bodies” and “Camera Countdown”. The only remaining complication is “One Pacification”.

We’ve removed the following complications from The Codices: “One Disguise Change” and “Headshots Only”. The only remaining complication is “No Civilian Casualties”.

We’ve removed the following complications from The Ellipses: “No Ballistics” and “Camera Countdown”. The only remaining complication is “Hide All Bodies”.

We’ve chosen to preserve the “Hide All Bodies” complication in The Ellipses to stay in line with the choice of retaining the first complication from each Contract and to avoid issues with the leaderboards. It won’t be coming back in future Arcade Contracts.

Vanaf 11 maart maakt The Collector Elusive Target een terugkeer naar de game, en neemt deze keer plaats in Dartmoor. Spelers hebben vanaf die datum tien dagen de tijd om hun doelwit te executeren en deze voortgang gaat dan richting het ontgrendelen van ET Suits door uitdagingen.

Een weekje later, vanaf 17 maart, wordt Patient Zero Contract modus support toegevoegd. Dit gaat samen met twee nieuwe maps: The Author (Sapienza) en Patient Zero (Hokkaido). Deze worden toegevoegd aan de al bestaande map The Source (Bangkok). Als je aan deze content wil deelnemen, zul je wel over Hitman 1 GOTY Access Pass DLC moeten beschikken.

En last but not least krijg je vanaf 24 maart nog een aantal extra Arcade Contracts voor je kiezen. Deze partij contracten omvat een Arcade Contract die bestaat uit Elusive Targets van elke game uit de trilogie. Als je minstens één van deze drie hebt voltooid, word jij de trotse eigenaar van de HWK21 Covert.

Hieronder nogmaals een overzicht, waarop alle contracten en startdata te zien zijn.