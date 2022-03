De Borderlands spin-off Tiny Tina’s Wonderlands – die we eind februari al eens nader onder de loep namen in een preview – lanceert eind deze maand en dus is het tijd voor ontwikkelaar Gearbox Software om steeds meer van de game te laten zien. De studio heeft daarom de onderstaande trailer vrijgegeven.

De beelden laten zien hoe de Chaos Chamber in elkaar zit. De Chaos Chamber is een endgame dungeon die na elke ‘run’ verandert. Een dergelijke run bestaat uit drie dungeon rooms, een mini-boss, daarna nogmaals drie dungeon rooms en tenslotte de eindbaas. Via portals kunnen spelers na het afronden van een room kiezen wat ze in de volgende kamer gaan bestrijden.

Tiny Tina’s Wonderlands lanceert op 25 maart voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.