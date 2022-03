Capcom is van plan om volgende week op dinsdag 15 maart nieuwe details vrij te geven over de aankomende Monster Hunter Rise uitbreiding, Sunbreak. De livestream begint om 15:00 uur s’ middags Nederlandse tijd en zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen.

Tijdens de livestream mogen we volgens Capcom onder meer nieuwe gameplay info verwachten en we krijgen een glimp te zien van een aantal nieuwe monsters. Tot die tijd kan je bij ons artikel over deze uitbreiding terecht voor wat meer informatie.

Monster Hunter Rise wist al van groot succes te genieten, de verwachting is dan ook dat deze aankomende uitbreiding hetzelfde lot te wachten staat. Monster Hunter Rise: Sunbreak staat gepland voor een release deze zomer op de Nintendo Switch en pc.