Evil Dead: The Game kan je coöperatief spelen, maar ook als asymmetrische PvP multiplayertitel. In dit laatste geval speelt één gamer als de Kandarian Demon, die drie verschillende vormen heeft. Vorige maand werd Henrietta (uit Evil Dead 2) al onthuld; nu kunnen we daar Eligos (uit Ash vs. Evil Dead) en Evil Ash (uit Army of Darkness) aan toevoegen.

In de onderstaande video legt niemand minder dan Bruce Campbell zelf uit hoe het spelen als de Kandarian Demon precies in zijn werk gaat. In feite word je een soort kwaadaardige Dungeon Master, die de controle over Deadites en omgevingselementen kan overnemen, om zo gamers in een hinderlaag te lokken. Met geoefende spelers levert dat sowieso vuurwerk op.