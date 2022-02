Evil Dead fans kregen onlangs slecht nieuws te verwerken: de langverwachte videogame werd uitgesteld naar 13 mei 2022. Jammer, al betekent die extra ontwikkelingstijd hopelijk ook gewoon een beter eindproduct. Hoe het ook zij, Evil Dead: The Game belandt over enkele maanden in de winkelrekken. Het spel kan alvast gepre-orderd worden en dat nieuws heeft tot de onderstaande trailer geleid, die vroege vogels enkele leuke bonussen belooft.

Samen met de trailer kregen we echter ook wat nieuwe informatie te verwerken. We wisten al dat je de game in je ééntje (met AI-kompanen), met drie vrienden in coöp of in speler-tegen-speler verband kon spelen. De personages die je onder je duimen krijgt, zijn stuk voor stuk oude bekenden uit de franchise, of het nu om figuren uit de originele trilogie of de recentere tv-reeks gaat. Ash zelf zal – zoals het hoort – in verschillende incarnaties speelbaar zijn.

Het speler-tegen-speler gedeelte laat zich – hoe kan het ook anders – vertalen naar een asymmetrische multiplayer ervaring, waarbij één iemand de rol van demon op zich neemt. Hiervoor zal je kunnen kiezen uit drie verschillende hellegedrochten met diverse vaardigheden. Eén van die griezels is alvast onthuld: Henrietta uit Evil Dead 2. De rest hebben we vooralsnog het raden naar. Zodra wij meer weten, weten jullie het uiteraard ook.