Niemand zal kunnen ontkennen dat Capcom zijn fans op hun wenken weet te bedienen. Fans van bijvoorbeeld Resident Evil kunnen de laatste jaren van uiterst veel zombiecontent genieten, de laatste Devil May Cry doet het uiterst goed, we krijgen er een nieuwe Street Fighter bij en ook Monster Hunter is groter dan ooit. Met nog allerlei franchises ertussenin die de nodige aandacht krijgen. Maar niet alleen oude franchises krijgen de aandacht.

Nieuwe titels passeren de revue ook. Zo maakt Pragmata zijn opwachting: een mysterieuze game met een kosmonaut en een klein meisje die de meest rare taferelen meemaken op Times Square, te New York. Veel is nog niet bekend, maar het belooft wel een interessante titel te worden. Met van de week nog een State of Play achter de kiezen, zijn we wederom op een nieuwe IP getrakteerd. Exoprimal is vooral een opvallende titel te noemen. In een post-apocalyptische stad kunnen we zien hoe een stroom aan dino’s de straten vullen, die dan tegengehouden worden door een team strijders.

Deze strijders in kwestie kunnen tegen de dino’s vechten, omdat zij beschikken over een Exo-pak, vergelijkbaar met wat we een keer eerder gezien hebben in Anthem. Het is een IP dat niet per se een groot budget lijkt te hebben, maar het lijkt wel boordevol actie te zitten, waarschijnlijk coöp en een hoop Jurassic-geweld. Er is echter een opvallend personage te bespeuren dat het internet een beetje gefrustreerd maakt.

Een beeldschone roodharige dame is te spotten in de trailer. Bij een paar fans gaan een paar belletjes rinkelen natuurlijk: Regina uit Dino Crisis. Dino Crisis – voor degenen die er niet bekend mee zijn – is een Resident Evil-achtige horrorgame, alleen heb je in plaats van zombies met dinosaurussen te maken. Een survival horrorgame (Shinji Mikami) die sinds de dagen van de PlayStation 1 niet meer is teruggekeerd naar moderne consoles.

Nu Exoprimal is aangekondigd, een game vol dino’s, met ook nog een op Regina lijkend personage, doet het ons in ieder afvragen waar Dino Crisis blijft, of Exoprimal iets te maken heeft met Dino Crisis en of Capcom hier ook niet gewoon een grap met ons uithaalt. Zo is de stelling van deze week dat Capcom de fans in dit geval behoorlijk weet te plagen met de onthulling van Exoprimal. Want laten we eerlijk wezen, Capcom is zich er dondersgoed van bewust wat de fans zoal willen. Dit kunnen we terug zien in al hun laatste game projecten.

Wat vinden jullie? Is Exoprimal een eerste teken van leven voor een eventuele terugkeer van Dino Crisis? Of beginnen wij spoken te zien? Laat hieronder in comments weten wat jullie van Exoprimal vinden en of Capcom een keer overstag moet gaan en Dino Crisis moet terugbrengen.