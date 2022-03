De nieuwste DLC voor The Elder Scrolls Online is vanaf nu beschikbaar voor pc. Je Legacy of the Bretons-avontuur zal zoals in de roadmap aangegeven is van start gaan met het Ascending Tide DLC-pakket. Verzamel unieke items en verken de nieuwe Coral Aerie en Shipwright’s Regret dungeons.

Dit DLC-pakket is nu al beschikbaar voor pc, maar om het te kunnen spelen op de verschillende consoles zal je nog even moeten wachten. Voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S is de DLC namelijk pas beschikbaar vanaf 29 maart. Bekijk hieronder zeker even de gameplaytrailer van deze nieuwe uitbreiding.