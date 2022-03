Als je nog geregeld Fall Guys speelt en dat voorlopig ook zal blijven doen, dan moet je binnenkort rekening houden met een verandering. In mei is de game namelijk niet meer te spelen.

Devolver Digital was verantwoordelijk voor het uitgeven van Fall Guys, maar vorig jaar heeft Epic Games de ontwikkelaar opgekocht. Dit resulteert nu in een nieuwe launcher voor het spel. Op 5 april zal deze in de PlayStation Store te vinden zijn. Koop je de game dan, dan is er verder niets voor je aan de hand.

Heb je echter de oude launcher nog, dan kan je op 5 april nog wel verder spelen, maar vanaf 9 mei kan dat niet meer. Je moet dan de ‘nieuwe’ versie van Fall Guys downloaden en de oude verwijderen. Voor je moeite krijg je dan wel een gratis ‘retro shark kostuum’ voor je in-game personage.