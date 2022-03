Voor je je zuur verdiende centen uitgeeft aan een nieuwe game, is het altijd fijn om te weten hoelang je met een bepaalde game zoet zal zijn. Je hebt je game liever niet te kort, want dat kan zonde zijn van je geld, maar ook niet te lang, want dan bestaat de kans dat je er de tijd niet voor hebt of dat het spel je gaat vervelen.

Met Ghostwire: Tokyo zal je je in totaal 30 tot 40 uur kunnen vermaken, aldus Tango Gameworks in een interview met Wccftech. Focus je alleen op de hoofdmissies, dan ben je zo’n 15 uur bezig om het spel te voltooien. Wil je echt alles gezien hebben, ben je dus dubbel zolang bezig. Natuurlijk zal de ene speler wat vlugger klaar zijn dan de andere, maar hoelang jij er mee bezig zal zijn, kan je checken vanaf 25 maart, wanneer de game verschijnt voor de PlayStation 5 en pc.