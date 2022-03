Babylon’s Fall kende een verschrikkelijke lancering die qua receptie te vergelijken is met Balan Wonderworld. Het is zelfs de laagst gewaardeerde PlayStation 5 console exclusive op dit moment. Sommige uitgevers en ontwikkelaars zouden hun verlies accepteren en verdergaan naar het volgende project, maar Square Enix en PlatinumGames lijken niet van plan om het bijltje erbij neer te gooien.

Deze dedicatie om Babylon’s Fall te verbeteren liet PlatinumGames al een klein beetje doorschemeren door via de officiële Twitter een uitvraag te doen aan fans om te kijken wat spelers graag verbeterd zouden willen zien. Nu heeft het ontwikkelingsteam ook via de site van Babylon’s Fall laten weten dat het niet van plan is om de ontwikkeling van het spel af te schalen.

Als onderdeel hiervan zegt PlatinumGames dat de ontwikkeling van Babylon’s Fall’s tweede seizoen al praktisch compleet is, en het team druk bezig is met de ontwikkeling van content voor seizoen 3 en daarna.

Alhoewel Babylon’s Fall voor velen een teleurstelling is gebleken, is het toch fijn om te zien dat de ontwikkelaar nog niet wil opgeven. Denk jij dat Babylon’s Fall met een aantal gerichte updates nog te redden valt, of heeft de receptie van het spel op release de publieke opinie al te veel verpest?