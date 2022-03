Far Cry 6 is nu al geruime tijd verkrijgbaar en Ubisoft heeft de nodige extra content voor de game uitgebracht. Zo hebben we drie uitbreidingen zien verschijnen, alsook in-game missies met daarin bekende personen in de hoofdrol. Denk aan bijvoorbeeld Danny Trejo.

Ubisoft heeft weer iets nieuws klaarstaan dat vanaf vandaag beschikbaar is, namelijk een cross-over evenement met de bekende Netflix serie Stranger Things. Het betreft hier een gratis missie, waarin spelers oog in oog komen te staan met de grootste gevaren uit de serie, zoals de Demogorgon.

Verder heeft Ubisoft aangekondigd dat de game vanaf vandaag tot en met 27 maart gratis te spelen is, zowel solo als in coöp. Dit om eventuele twijfelaars over de streep te trekken. Dus als je de game nog niet gespeeld hebt, dan is dit nu jouw kans. Koop je de game, dan krijg je 50% korting.