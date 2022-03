Vandaag is Ghostwire: Tokyo officieel verkrijgbaar en in onze review heb je kunnen lezen dat de game ons erg goed bevallen is. Tango Gameworks levert een unieke titel af die horror elementen met actie combineert, met daarbij een vleugje Japanse absurditeit. Dit samen maakt het tot een titel die je gespeeld moet hebben.

In samenwerking met Bethesda hebben we daarom een erg leuke actie. We mogen namelijk een exemplaar van de game weggeven voor de PlayStation 5. En om het maar gelijk goed te doen, betreft het hier de Deluxe Edition van de game.

Deze bevat de game zelf uiteraard, wat aangevuld is met wat in-game extra’s. Hieronder valt het Streetwear outfit pakket, een Shinobi outfit en het Kunai wapen. Deze editie kost normaliter € 89,99, dus dat maakt deelname zeker de moeite waard.

Wat moet je doen om kans te maken op de Deluxe Edition van Ghostwire: Tokyo? Geef antwoord op de volgende drie vragen:

Vraag 1: Hoe heet de geest waar Akito mee te maken krijgt?

Vraag 2: Hoe worden de speciale krachten van Akito genoemd?

Vraag 3: Wat is een Hannya masker?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in en volg daarbij de onderstaande stappen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Ghostwire: Tokyo' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

