In september vorig jaar maakte Death Stranding de overstap naar de PlayStation 5 in de vorm van Death Stranding: Director’s Cut. Begin 2022 kondigde 505 Games vervolgens aan dat deze uitgave – die onder meer nieuwe content en aangepaste gameplay features met zich meebrengt – ook voor de pc wordt uitgebracht.

Die pc-release is nu nog maar enkele dagen van ons verwijderd en om alvast even goed in de stemming te komen, heeft 505 Games een launch trailer uitgebracht. Die kun je hieronder bekijken. Death Stranding: Director’s Cut komt op 30 maart uit voor de pc, zowel via Steam als de Epic Games Store.

Wil je meer weten over de Director’s Cut van Death Stranding? Lees dan hier onze special, waarin we de PS5-versie uitgebreid behandelen.