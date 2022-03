Nexon heeft een nieuwe open betatest aangekondigd voor DNF Duel, de fighting game afkomstig van Arc System Works, Neople en Eighting. Daarnaast is ook een gloednieuwe trailer uitgebracht, waarin het personage Ghostblade een hoofdrol speelt. De beta zal alleen beschikbaar zijn op de PlayStation 4 en 5, pc-gebruikers hebben dus pech.

De open betatest staat gepland om op 2 april van start te gaan om 04:00 uur ’s nachts en eindigt op 4 april om 16:00 uur ’s middags. Je hebt dus precies tweeënhalve dag de tijd om DNF Duel te testen

Om alvast in de stemming te komen, is er een nieuwe trailer uitgebracht waarin we proper worden geïntroduceerd tot Ghostblade. Ghostblade werd eerder al onthuld, maar nu krijgen we een stuk meer te zien van het personage. Je kan de trailer hieronder bekijken: