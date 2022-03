Supermassive Games kwam onlangs in het nieuws na de aankondiging van hun volgende horrorgame, The Quarry, maar je zou bijna vergeten dat we (hopelijk) dit jaar nog een titel van hen mogen verwachten. Het vierde deel in de Dark Pictures Anthology, genaamd ‘The Devil in Me’, staat ook nog op de planning én we kregen inmiddels de naam van één van de castleden.

Via Twitter werd aangekondigd dat niemand minder dan Jessie Buckley deel zal uitmaken van de game, dit in de rol van een zekere Kate Wilder. Deze Ierse actrice werd onlangs genomineerd voor een Oscar, dankzij haar rol in de film ‘The Lost Daughter’. Ze speelde echter nog mee in heel wat andere zaken, waaronder de tv-reeksen ‘Chernobyl’ en ‘Fargo’.

Meer details over (de release van) de game werden niet gegeven, dus voorlopig is het nog even afwachten op meer nieuws.