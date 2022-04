The Elder Scrolls Online is hard onderweg naar een nieuw jubileum. Over zo’n twee jaar is de game alweer een decennium oud en het spel concurreert sinds die tijd al met andere grote MMO’s zoals World of Warcraft en Final Fantasy XIV. Het helpt ook zeker met de statistieken dat de instap voor de game zo laag is en het zowel op pc, als op PlayStation en Xbox verkrijgbaar is.

In de tussentijd zijn er zes gigantische (en tientalle kleinere) expansies aan de game toegevoegd, waarbij het spits werd afgebeten door de Morrowind downloadbare content. Deze was tot voor kort enkel als betaalde DLC verkrijgbaar, maar Bethesda heeft nu aangekondigd dat dit verleden tijd is. Eenieder die The Elder Scrolls Online in het bezit heeft, zal automatisch ook toegang krijgen tot de Morrowind uitbreiding.

Mocht je het niet kunnen vinden, richt je dan tot de DLC-sectie van de in-game Crown Store.