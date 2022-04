Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – een collectie van remakes van de eerste Advance Wars-game voor de Game Boy Advance uit 2001 en het vervolg daarop uit 2003 – had oorspronkelijk eind vorig jaar moeten verschijnen voor de Nintendo Switch. De release is echter al diverse keren vertraagd. De game werd eerst uitgesteld naar 8 april van dit jaar, omdat de ontwikkelaar meer tijd nodig had. Het is nu echter 10 april en we wachten nog steeds op de release, omdat Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp een maand geleden opnieuw werd uitgesteld vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne.

Er werd toen geen nieuwe releasedatum aangekondigd en dus is het momenteel nog altijd onduidelijk vanaf wanneer Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp verkrijgbaar is. Voor in ieder geval één gelukkige Nintendo Switch-bezitter is het wachten al voorbij. Twittergebruiker @killetheth laat weten al eerder een pre-load van de game te hebben gedaan en nu is deze digitale versie opeens volledig speelbaar geworden.

Blijkbaar is de game al helemaal klaar, maar is er met het meest recente uitstel toch iets fout gegaan, waardoor Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp voor enkele gamers toch al te spelen is.

finally getting to play Advance Wars but only on my Switch Lite which had preloaded it prior to what happened! #NintendoSwitch pic.twitter.com/i0N5eQp5jh — Rachael (@killetheth) April 9, 2022

not anything too interesting here, just took a shot of the tutorial for you. pic.twitter.com/X6kRzy8rQf — Rachael (@killetheth) April 9, 2022