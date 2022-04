Het was een geruime tijd vrij stil rondom Dead Island 2, maar sinds februari van dit jaar komt de game weer geregeld in het nieuws. Nu is er weer een gerucht opgedoken, dat te maken heeft met de releaseperiode.

De franchise liet begin februari weer van zich horen door een easter egg in Dying Light 2. Niet lang daarna liet insider Tom Henderson weten dat Dead Island 2 gepland staat voor eind dit jaar. Hierop reageerde Embracer Group CEO Lars Wingefors wat laconiek.

Colin Moriarty van Sacred Symbols heeft nu ook een duit in het zakje gedaan omtrent de release van Dead Island 2. Volgens zijn bronnen zal Dead Island 2 deze zomer worden onthuld en de game zal in september of oktober mogelijk al kunnen verschijnen.

“I brought this up a few weeks ago on the show, but Dead Island 2 looks like it’s going to be re-revealed. I have heard from a source that I trust that the game may be fully revealed sometime this summer and released maybe shortly after that, maybe September or October at the soonest.”