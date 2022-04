Assassin’s Creed: Valhalla verscheen eind 2020 en zodoende zit de game al in zijn tweede jaar aan post-launch ondersteuning. Vorige maand werd de grote betaalde uitbreiding Dawn of Ragnarök uitgebracht en zoals het er eerder deze week al naar uitzag, heeft Ubisoft de komende weken ook nog de nodige gratis content in petto voor spelers.

Via Twitter deelde de ontwikkelaar een nieuwe roadmap die laat zien wat spelers van Assassin’s Creed: Valhalla in het restant van april en in mei kunnen verwachten. Zo leren we dat komende week, op 19 april om precies te zijn, Title Update 1.5.1 verschijnt. Details van deze update zijn nog niet bekend, maar daar hoeven we dus niet lang meer op te wachten. Op dezelfde dag wordt ook gratis content in de vorm van de Mastery Challenge Pack 2 uitgebracht.

In de loop van volgende week gaat vervolgens een in-game evenement van start. Het Ostara Festival keert op 21 april terug en duurt tot en met 12 mei. Ergens in mei zal Ubisoft ook Title Update 1.5.2 uitbrengen, waarvan details ook nog ontbreken. Tot slot wordt er met de ‘Armory’ een nieuwe feature in Assassin’s Creed: Valhalla geïntroduceerd.