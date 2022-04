Sinds de Soul Hackers 2 aankondiging twee maanden geleden hebben we al een aantal keer nieuwe trailers mogen ontvangen met meer informatie over het spel. Zo kregen we bijvoorbeeld vorige week nog een blik op de omgevingen. Ditmaal wordt de terugkeer van demon ‘Vouivre’ bevestigd.

Alhoewel Vouivre niet in Shin Megami Tensei V zat, is de demon wel al bekend van onder andere Shin Megami Tensei: Devil Summoner. Vouivre is overigens niet de eerste terugkerende demon die is aangekondigd. Vorige maand werd Yatagerasu namelijk ook al onthuld voor Soul Hackers 2.

Soul Hackers 2 komt op 26 augustus uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kan de trailer hieronder bekijken: