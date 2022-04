Vorige week lieten Volition en Deep Silver al weten dat ze vandaag meer zouden gaan laten zien van Saints Row en dan in het bijzonder de customization features. Met een kleine showcase van pakweg 20 minuten krijgen we uitgebreid te zien wat er zoal mogelijk is in de game en dat gaat mogelijk verder dan alleen het aanmaken van je personage.

Bekijk de showcase hieronder vanaf 21:00 uur om een beter beeld van alle opties te krijgen en noteer 23 augustus in de agenda, want dan ligt Saints Row in de winkels voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.