Saints Row zal op 23 augustus 2022 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Dit is later dan aanvankelijk gepland, omdat de game enige tijd terug werd uitgesteld, zodat Volition meer tijd heeft om het project zo goed mogelijk af te leveren.

We hoeven echter niet lang te wachten vooraleer we meer gaan zien, want de ontwikkelaar en uitgever Deep Silver hebben aangekondigd dat ze op 20 april een kleine showcase organiseren die dieper ingaat op de customization features van de game.

De showcase zal op 20 april om 21.00 uur ’s avonds plaatsvinden en bestaan uit een trailer, interviews en extra informatie. De uitzending is dan zowel via Twitch als via YouTube te volgen.