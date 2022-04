Snoop Dogg is al langer bekend met de Call of Duty games, de rapper was immers in Call of Duty: Ghosts al een announcer voor de intense multiplayer modi, maar ‘Tha Doggfather’ heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt. De artiest is namelijk deze week toegevoegd als een Operator voor zowel Call of Duty: Vanguard als Warzone. Eerder was hij al te spelen in Call of Duty Mobile.

Via Twitter deelt Snoop Dogg trots de bijbehorende trailer van de ‘Snoop Dogg Bundle’. Je kunt deze bundel voor 2.400 Call of Duty Points aanschaffen en bevat naast de Operator natuurlijk ook verschillende outfits en wapens, die geheel in de stijl van de artiest zijn gemaakt. Dan kun je denken aan een sniper rifle die ‘Bong Ripper’ heet.