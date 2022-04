Codemasters mag dan door Electronic Arts zijn overgenomen, de ontwikkelaar is nog altijd verantwoordelijk voor de officiële Formule 1 games en de onthulling is nu aanstaande. Eerdere geruchten wierpen al een blik op wat we mogelijk zoal mogen verwachten en we zullen later vandaag ontdekken of het klopte.

Een countdown op de officiële F1 22 pagina telt af naar vanmiddag 17.00 uur, wanneer de officiële onthulling zal plaatsvinden. Naar verwachting krijgen we dan de eerste trailer te zien, alsook de eerste informatie. Ook is het aannemelijk dat de release aangekondigd wordt, die waarschijnlijk in juni of juli zal zijn.