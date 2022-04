Codemasters heeft F1 22 officieel uit de doeken gedaan middels een korte trailer gisteren. Tevens hebben ze de eerste details bekendgemaakt, maar voor echte inhoudelijk informatie moeten we natuurlijk de previews afwachten.

In de tussentijd hebben we nog wat meer beeldmateriaal voor jullie, zo hebben we hieronder een vijftal screenshots van de game. Deze zijn wel onderhevig aan veranderingen, zoals vaker voorkomt in de Formule 1. Desalniettemin geeft het een goed beeld van de visuele kwaliteit.

F1 22 is vanaf 1 juli verkrijgbaar.