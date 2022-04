F1 22 is nu officieel aangekondigd en deze game verschijnt zowel voor last- als current-gen systemen. F1 2021 was nog gratis te upgraden van de oudere generatie naar de nieuwe spelcomputers, maar dat ligt bij F1 22 net wat anders, zo noteert EA in de FAQ op de website van de game.

Als je de racer op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 of Xbox One en Xbox Series X|S wilt spelen, dan zul je de F1 22 Champions Edition moeten aanschaffen. Dit is de enige editie die beschikt over zogeheten ‘Dual Entitlement’.

Kies je voor de standaard versie, dan kom je niet in aanmerking voor een gratis upgrade. Als je alsnog van de current-gen versie wilt genieten, dan zul je de volledige game opnieuw moeten kopen. Er zal dus geen voordelige upgrade optie beschikbaar zijn.