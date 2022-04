Begin februari verscheen Dying Light 2 en na jaren wachten op dit vervolg, mag het geen verrassing zijn dat het tweede deel een succes is. Via een persbericht exclusief aan GamesRadar+ heeft Techland laten weten dat de game inmiddels de 5 miljoen verkopen voorbij is.

Sterker nog, dit aantal dateert van 28 februari, wat dus betekent dat de game in drie weken tijd 5 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Gezien we nu bijna twee maanden verder zijn, zal het totale aantal verkopen ongetwijfeld nog veel hoger liggen. De ontwikkelaar geeft in het bericht namelijk aan dat ze de aantallen spelers per maand zien groeien.

Samen met het origineel is de Dying Light franchise nu goed voor ruim 25 miljoen verkopen. Niet gek voor een reeks die uit slechts twee games bestaat. Tot slot mogen we volgende week nieuwe content voor Dying Light 2 verwachten, maar details daaromtrent zijn nog niet bekend.