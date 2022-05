Tales of Arise is een waar succesverhaal gebleken: de game deed het goed bij het publiek en ging dan ook erg vlot over de toonbank. Het werd zelfs de snelst verkopende game uit de langlopende franchise, wat op zich al complimenten verdient. Sinds kort heeft de JRPG echter nog een mijlpaal bereikt.

Op het officiële Twitter account van de game werd nu immers aangekondigd dat de drempel van twee miljoen verkochte exemplaren (digitaal en fysiek samen) overschreden is. De meest verkochte game in de franchise is echter (momenteel) nog Tales of Vesperia, met 2.8 miljoen verkochte exemplaren.

